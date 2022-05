Je suis technicien supérieur en environnement ayant une expérience de 10 ans en gestion de déchets et exploitations des ISDND en Tunisie (collecte et travaux d'enfouissement des déchets)

j'ai rédigé des études concernant la collecte du verre et valorisation des bombes aérosols.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Gestion des ressources humaines

Eau