Walid BELGHOUL

J'ai l'honneur de venir très respectueusement de vous informer que;



J’ai fini ma scolarité à l'institut national d'hydro- carbure (INH) de Boumerdes, et donc j'ai eu le diplôme d'ingéniorat bac+5, je m'intéresse au domaine industriel en général et plus particulièrement à l'industrie pétrolier et j'ai des connaissances dans la langue anglaise, me font croire que mon profil convient pour un poste voir une carrière au sein de votre groupe ainsi que les connaissances que j'ai pu acquérir lors de mon cursus.



En effet ayant effectué un stages d'un trois mois dans la société nationale SONATRACH à l'unité de topping, raffinerie de SKIKDA.



Actuellement j’ai deux ans de travail au niveau de l’ENGTP (projet raccordement des nouveaux puits 3ème tranche champs OURHOUD comme responsable piping et superviseur de travaux offside.



Mes compétences :

Data processing

Engineering

Maintenance

Mechanical

Mechanical Engineering

Networks

Processing

Training