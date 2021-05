Walid BEN AOUICHA

Avec quelques années d'expérience au sein de la logistique et de la production, dans les secteurs de l'habillement et de la distribution.

Mes expériences m'ont permis non seulement de développer mes connaissances en gestion des opérations, mais également de mieux appréhender les contraintes liés au pilotage des flux complexes, et aux process utilisés en usine.

A travers mon rôle d’interface entre l'amont et l'aval de la chaîne de valeur, j'ai su contribuer au renforcement des liens entre les différents services afin de lisser et d'optimiser les flux.

Ma formation en management des opérations venait compléter mon profil d'ingénieur pour une meilleure vision globale de la chaîne de valeur et en m'octroyant une meilleure maîtrise des outils de gestion et d'organisation, tant au niveau de l'optimisation des délais et des coûts qu'au niveau de la planification et du suivi.



Mes compétences :

Lean

Logistique

Développement durable

Industrie

Audit

Management

Innovation

Production

Recyclage