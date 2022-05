Walid BENTAARIT

Sales Engineer, je suis en charge du développement commercial de la société sur la partie Aéronautique et industrie sur la partie Ingénierie mécanique et électrique.

Nous assistons les plus grandes entreprises française et internationales dans le développement de solutions à forte valeur ajoutée.

Je suis à votre écoute pour répondre à vos problématiques.

Surcharge ponctuelle, délestage récurent, intervention délocalisée sont de bonnes raisons pour faire appel à nos équipes de professionnels.





Mes compétences :

gestion de portefeuille client

Négociation commerciale