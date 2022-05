Walid BERRAMDANE

Diplômé d'une licence sciences humaines et sociales ainsi que d'une licence professionnelle métiers de l'assurance (ENASS).

En poste depuis 8 ans, j'ai pu mettre à profit mes compétences au sein de mon entreprise et acquérir une expérience significative en gestion de sinistres automobile.

Rigueur, autonomie, force de proposition sont autant de qualités me permettant d'exercer au mieux le métier de manager auprès de l'équipe sinistre.



Mes compétences :

Conventions IRSA IRCA

Nomenclature Dintilhac

Formateur

Analyse fraude