Walid CHAARI

Issu d’une solide formation en biologie, plus particulièrement en « technologie et microbiologie alimentaire », je me suis spécialisé au cours de ma deuxième année de master dans la microbiologie du lait, de l’œuf et des ovoproduits. J’ ai occupé un poste de responsable laboratoire microbiologiste chez Al NASEEM, entreprise productrice de produits laitiers (yaourts, yaourts à boire, laits fermentés et glaces), certifiée ISO 9001 et ISO 22000, localisée à Misurata en Lybie. Je souhaiterais Intégrer une industrie agroalimentaire en tant responsable du laboratoire de microbiologie. Je suis particulièrement intéressé par l’aspect international et la possibilité d’évolué au sein du groupe.



Mes compétences :

Réalisation d’audits interne

conception des actions correctives

Suivi du système de management de la qualité

Encadrement d'équipe technique en microbiologie

mener un projet en microbiologie

perfection des protocoles de nettoyages

Mise à jour du plan HACCP

Détection des non-conformités des produits