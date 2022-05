Vous recherchez un

Industriel confirmé et un manager pluridisciplinaire ayant exercé dans le domaine l’industrialisation des cartes électronique, Supply Chain et le management globale d’un EMS.

Plus que 14 années d’expériences,

A part mes diverses expériences professionnelles dans l’industrie des EMS, j’ai touché au quotidien l’industrialisation des projets électronique ainsi que le développement des performances industrielles des unités de production en électronique.

J'ai acquis, pendant ce parcours, des compétences en management d’équipes directes et pluridisciplinaires, management des projets, pilotage des différents maillons de la chaine logistique et production, conduite de changement et d’amélioration continue et possède une culture multinationale.

Chercheur de challenge, je souhaite sur une future proche faire une expérience internationale pour toucher d’autres horizons professionnels et rejoindre un projet familial.

Disponible pour échanger sur la dimension opérationnelle et humaine du poste. Disponible pour tout complément d’information

Cordialement. Walid Ghoul



Mes compétences :

Human Resources

Production Planning

Invoicing > Issuing Invoices

Risk Analysis

Contract Recruitment

Sales Assistance

IPC

ISO 900X Standard

Maintenance

Team Building

WIP

Nokia

Navision

SAP