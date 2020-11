William BOYER-VIDAL

Diplômé de l'ESIEA en 1992, j'ai débuté ma carrière en SSII (Intelsys) au poste d'ingénieur consultant.

Je me suis orienté aux ventes par la suite en créant un nouveau département commercial, puis en intégrant l'équipe commerciale de sociétés américaines éditrices de logiciels industriels (Aonix et WindRiver) en tant que "key account manager".

En 2005, j'ai créé la filiale Européenne de la société américaine Objective Interface Systems (Editeur de middleware de communication pour l'informatique embarquée) en tant que Directeur commercial Europe.

En 2009, j'ai participé à la création de la société Atego (Éditeur de logiciels pour ingénierie système) en tant que Regional Sales Manager pour l'Europe du Sud puis en tant que Strategic Sales Manager MBSE chez PTC qui a racheté la société Atego.

Depuis janvier 2017, je suis en charge de la stratégie et de la croissance du portefeuille ALM (Polarion) chez Siemens Digital Industies Software



Mes compétences :

Business Develoment et statégies commerciales

Key Account Manager - Sales Manager

Édition de logiciels

Informatique Industrielle

Systems Engineering

Management

Marketing