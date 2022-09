William CEDRIC

Je suis WILLIAM DZOKOU

Titulaire d’une licence technologique en ingénierie des réseaux informatiques et télécommunications,à IUG(Institut Universitaire du GOLF de Guinée). Je souhaite mettre à disposition les compétences que j’ai pu acquérir au cours de ma formation. Motivé à travailler, innover, et mon engagement à réussir fait de moi un excellent maillon dans le travail en groupe. J’ai occupé un poste de IT à la Méditerranean Shipping Company (MSC Cameroun) et comme technicien à SACONETS S.A au support technique et au service après vente (service télécommunication et Internet). En effet mes stages variés m’ont permis d’acquérir la maturité pour gérer les problèmes des clients, à réfléchir de manière plus posée tout en travaillant dans l’urgence, ce qui semble indispensable pour mener à bien toute mission qui s'offre à moi .



Mes compétences :

Relations sociales

Réseaux informatiques & sécurité

Réseaux informatiques