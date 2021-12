Willy DAMAN

De septembre 2017 à ce jour : Areas - Directeur de site - Aéroport d Orly.

Gestion opérationnelle et sociale d un site de 17 points de vente, 300 collaborateurs, CA 42 M€.

De janv 2011 à septembre 2017: EXKi France , Directeur des opérations

Gestion opérationnelle de 11 restaurants, 150 collaborateurs, CA 11 M €.

De février 2001 à décembre 2010 Groupe ELIOR

Division AEROPORT (Roissy Charles de Gaulle).

Responsable de zone (6 points de vente, CA 10 M €, 75 Collaborateurs).

- En charge de louverture du Terminal S3 et Terminal 2E.

- Management opérationnel

- Gestion, administration du personnel et commercial

Division VILLE : Parc des Expositions de la Porte de Versailles

(CA du site : 23M € par an, 50 salariés

permanents)

Chef dexploitation des services traiteur, vente sur stand et distribution automatique (3,6 M €) :

