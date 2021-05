!!! AU SERVICE DE VOTRE SÉRÉNITÉ !!!

- RIVALIS : Accompagnement des dirigeants de TPE

- AXA Épargne & Protection : Mandataire d'Assurance Indépendant



*** Pour les Dirigeants de TPE :

RIVALIS - Aide dans le Pilotage quotidien, pour recréer la PROFITABILITÉ, la SÉRÉNITÉ et la TRANQUILITÉ.



*** Pour les Professionnels et les Particuliers :

AXA : Protection Sociale et Patrimoniale

1. Prévoyance - Sécurité financière en cas de Décès, larrêt de travail, décès

2. Retraite - Préparation de la Retraite, et prévention de la Dépendance

3. Constitution et valorisation de l'épargne - préparation à la transmission

4. Garanties Santé, Contrat Emprunteur,