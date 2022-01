Xavier BONFORT

Après un parcours en entreprise d'installation et de maintenance comme responsable d'agence, je me suis orienté dans l’ingénierie en maitrise d’œuvre dans la conception d'installations en génie climatique.

Fort de mon expérience d'entreprise , j'ai pu réaliser des audits d'efficacité énergétique et concevoir des solutions pérennes en maitrise d’œuvre comme chef de service et de projet , tant en milieu industriel qu'hospitalier.

Cette vision de l'acte de concevoir et de construire auprès de donneur d'ordre me donne une vision de chef de projet et de référent technique en génie climatique et énergie.



Mes compétences :

Ambiance controlée

Efficacité Energetique

Audit énergétique

Energies renouvelables

Rédaction de contrat de performance Energétique

Concours Conception Réalisation

Conduite de projet

Maitrise d'oeuvre en EXECUTION

missions Assistance

Utilités industrielles

Expertise en Conditionnement d'air en milieu hospi