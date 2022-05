Je suis actuellement ingénieur principal -chargé d'affaires au sein INGEROP Conseils et Ingenierie -groupe national, je suis à l'agence de Toulouse.



je suis à la fois avec les chefs de projet en TCE et au sein du service Energie Fluides '(EXPERTISE).

je suis aussi en charge du développement durable, et référant fluides,sécurité et environnement de la société.





Ingénieur bâtiment je prends en charge des projets depuis la programmation jusqu'aux suivis de maintenance

tant en AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage)qu'en MOe (maîtrise d'oeuvre) TCE (tout corps d'état).



je gére des dossiers complexes allant de la programmation technique et environnementale d'un hôpital à la mise en sécurité de lignes de métro existantes et la création de chaufferie ENr de 20 MW.



j'exerces ces fonction chez INGEROP GRAND SUD après les avoir exercées chez Sotec ingenierie et GIS ou

j'ai mis en place une gestion des projets pour l'équipe de chef de projets TCE dont j'avais la charge.



j'interviens sur tous secteurs du bâtiment et en industrie.



Mes compétences :

Sécurité

AMO

Environnement

Energie