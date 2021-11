Xavier BOVARD

Conseil en gestion des services IT:

- Assistance Maîtrise d’Ouvrage organisation, processus, outillage

- Rédaction de cahier des charges infogérance, outils

- Analyse, réduction, maîtrise des coûts

- Animation d’ateliers, conduite d’entretiens

- Audit de processus, évaluation de maturité

- Définition et mise en place des processus :

- Conception des Services

- Transition des Services

- Amélioration continue des Services



Formation:

- Depuis 2008 Développement de cours autour d’ITIL V2 V3



Conseil ITIL:

- Support méthodologique

- Audit de maturité des processus ITIL

- Animation des ateliers audit des processus

- Définition et mise en place des processus :

- Gestion des niveaux de services

- Gestion des configurations

- Gestion des incidents,

- Gestion des problèmes

- Gestion des changements

- Gestion des mises en production

- Conseil et assistance au cahier des charges Outils ( ITIL ),

- Conseil et assistance au choix d'un outil couvrant les domaines ITIL



Gestion de projet:

- Définition du suivi du projet (planning, ressources, coûts )



Mes compétences :

ISO20000

ITIL Expert V3 Approved Trainer by Exin

PRINCE2 "Foundation & practitioner"

ITSM

Gestion de projet

IT Asset Management

Software Asset Management

Business Intelligence