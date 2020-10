Xavier LAGABBE

Directeur des systèmes d’information de Victoria Group,

Une Double compétence anime mon quotidien :



► MANAGER SYSTÈMES D’INFORMATION, ERP, TRANSFORMATION DIGITALE et CONDUITE DU CHANGEMENT

► DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER



20 ans d'expérience en transformation digitale des organisations et en management de projets ERP

dans un contexte industriel international.

6 ans d'expérience en tant que Directeur Administratif et Financier



Pragmatique, rigoureux, communiquant, engagé, vigilant, pro actif et doué d’une forte polyvalence.



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

ERP / Oracle / Viveo / Iris Finances / Progib

Conduite du changement

Direction de projet

IBM AS400 Hardware

Helpdesk

SQL

Query

PeopleSoft

Oracle Financials

Oracle

Microsoft Office

JDEdwards Suite

Credit Management

Microsoft Project

Business Objects

la maintenance

JDEdwards Financial Suite

JDEdwards EnterpriseOne

IRIS FINANCE

Talentia, IRIS FINANCE

Hyperion

Sage Accounting Software

Magnitude

Requirements Analysis

Citrix Winframe

Microsoft Windows 2000 Server

VM