Xavier MARTELLI

Pharmaflex est une Agence Commerciale créée en 2012 pour la promotion de solutions dimpression et demballages innovants. Plus vite, plus lean, plus flexible.



Les tendances de lindustrie :

Avec lexplosion du nombre de références et la réduction des tailles de lots en production, lindustrie de lemballage et ses clients recherchent des solutions pour améliorer les coûts et répondre en juste à temps. Pharmaflex est spécialisée dans la vente de systèmes dimpression en bout de ligne pour les industries Pharmaceutiques, Cosmétiques et FMCG (biens de consommation courante).



Notre création de valeur :

Vous êtes à la recherche de solutions demballage et dimpression pour

- Réduire vos couts de productions

- Réduire vos stocks et vos immobilisations financières

- Réduire vos consommations demballages

- Eliminer les références obsolètes

- Augmenter votre flexibilité en répondant immédiatement aux demandes de vos marchés

- Augmenter votre TRG (OEE)

- Augmenter votre capacité de production à périmètre constant

Alors nous avons certainement une solution pour vous.



Représentation sur le Nord de la France pour : www.hapa.ch Smart printing solutions for lean packaging

Hapa AG est une société Suisse, leader mondial des solutions dimpression en ligne et à la demande depuis 1933 (Impression UV Flexo et DOD Digitale). Nos clients sont des Laboratoires Pharmaceutiques, des fournisseurs de Dispositifs Médicaux - Inhalateur, IV Bags, Seringues. Hapa possède son propre laboratoire de production dencres DOD.



Mes compétences :

Impression Flexo

Impression numérique

Impression heliogravure

Emballages Pharmaceutiques

Impression en ligne Pharma

Packaging

Export