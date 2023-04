Xavier MERLET

Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles et en recherche active de travail. Je suis issu d'une formation de métreur TCE, économiste de la construction.

J'ai travaillé pour une entreprise de carrelage, et des sociétés de fabrication et pose de menuiseries et Murs Rideaux aluminium.

J'ai été chargé des appels d'offre, lecture de plans, CCTP, Remise d'offre de prix, et rédaction de mémoires techniques.

J'ai aussi été amené à développer un réseau clients tant dans l'aspect technique, remise d'offres chiffrées, que dans l'aspect conseils, choix des produits, formation sur logiciel spécifique.



Mes compétences :

Vente

Technique

ALUMINIUM

Bâtiment

Métreur

Commerce