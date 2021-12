Xavier MORELLI

Vingt années d’expérience dans la conduite de projets et la supervision de programmes d’animation (traditionnelle, cut-out numérique et 3D) dans le cadre de coproductions internationales.



Compétences :



Organisation de production (planning, budget, recrutement)

Gestion d'équipes.

Relation avec les prestataires.

Capacité d'écoute et de compréhension

Assurer le respect des contraintes et méthodes de fabrication.

Très bon relationnel



Maitrise : Pack Office, After Effect, Photoshop.

Connaissance : Maya et Adobe Première.



Mes compétences :

Organisation du travail

Leadership and Organization

Coordination projets

Organisation

Créativité

Pédagogie

Relationnel