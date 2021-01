Xavier TAILLEFER

Je suis marié avec trois enfants.



J'ai débuté ma carrière comme électronicien SAV sur des Rotatives Offset. Durant 3 ans, j'ai fait des déplacement internationaux.



J'ai ensuite été promus Chef de Projets. J'ai effectué cette mission pendant 4 ans.



Une courte expérience de Responsable Méthode d'un an.



Depuis, je suis informaticien, plus exactement Expert Sauvegarde sur le produit TSM d'IBM.



J'ai également des compétences en SAN Stockage.



Depuis juillet 2010, je suis indépendant.



J'ai un profil technique relativement complet. Mon expérience de Chef de Projet est un plus.



Mes compétences :

Script Shell

Vbscript

Powershell