Xose Manuel CARREIRA

Je suis un ingénieur civil passionné des structures, les fluides, le développement durable, l'informatique et des gents (pas nécessairement dans cet ordre). Sensible aux besoins des client et au soutien social et environnemental de la communauté, je combine mes excellentes connaissances techniques avec mes compétences interpersonnelles, organisationnelles et aptitudes pour gérer efficacement des technologies de pointe.



Je parle anglais (courant), portugais (courant), italien (moyen), français (moyen-basique) et espanol/galicien (langues maternelles).



N'hesitez pas à me contacter pour faire des collaborations sporadiques et pour partager des connaissances et des intérêts potentiels.



Mes compétences :

Informatique

Eau

Structures métallique

Bétons armé & précontraint

Éléments finis

Géotechnique

Simulation