Yacine ZAIDI

" Après une maîtrise en E-commerce et une expérience enrichissante à Sydney (Australie), j'ai construit mon expérience de 4 ans autour du Marketing Digital et Relationnel à la fois chez l'annonceur, mais aussi en agence chez Combbase en tant que Directeur de clientèle, où j'avais été amené à travailler avec les équipes de BISNODE (Partenaire Combbase).



Lors de mon arrivée chez BISNODE France, j'étais chargé d'accompagner les agences de communication dans les différents projets Marketing Digital et Relationnel de leurs clients (Multi-Secteurs). Par la suite, mon périmètre d'actions a évolué avec à ma charge tout ou partie des secteurs suivants : Les Agences et partenaires , l'automobile, l'assurance, la presse, les instituts de sondage, Durable Goods (les Biens durables), l'immobilier ainsi que le recouvrement.



Depuis Octobre 2015, j'ai eu l'honneur d'intégrer SoLocal Group au sein de l'entité experte en communication locale et digitale en tant de Responsable de comptes, une belle suite logique de mon parcours."



