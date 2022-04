Mes compétences :

Trésorerie d entreprise

Taxes locales

Contrôleur financier

Budget et Business planning

Analyste financier

Comptabilité générale

Accompagnement du changement

BALANCE SHEET Notes

P&L management

Cost control

Bank

Reporting

Mud Logging

Value Added Tax

US GAAP

Treasury management

Taxation

Profit and Loss Accounts

Payroll

Management Accounting

Fixed Assets

Balance Sheet

Accounts Receivable

Accounts Payable