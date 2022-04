Yahya MEZROUI

Après plus de six années passées dans l'équipe d'Expertise-Conseil chez Oracle France Core Tech, je me suis spécialisé entre-autre dans les technologies suivantes:

- Mise en place d'architecture de haute disponibilité (MAximum Architecture Availability/Rac+Dataguard)

- Automatic Storage Management / Cluster Filesystem

- Migration d'environnement vers les versions les plus récentes

- Etude de performance de base de données OLTP/Data warehouse

- Etude de performance côté base de données des systèmes SIEBEL/PEOPLESOFT/SAP

- Partitionning/Compression

- Sécurité (Database Vault, Wallet, Cryptage de données...)

- Etude de stratégie de Backup/Recovery et plan de reprise d'activité (PRA)

- Sécurisation des composants SAP (Enqueue Replicated) par le Clusterware Oracle

- Mise en place de Dataguard/RAC (Architecture MAA-maximum availability architecture)

- Centralisation de la supervision par Enterprise Manager (Grid Control)

- Exadata (Database Machine)

- RAC 12c (Upgrade/Downgrade from/to 11g/12c)

-- GoldenGate

- Stratégie de sauvegarde et restauration (Cas de grosse volumétrie)(SAN-Media-Server/VTL)

------------------------

Futur centre d’intérêt

------------------------

- Compression avancée/partitionning

- Cluster Géographique

- Oracle Database Machine (ie:Exadata)

- Oracle Database Appliance (ie: ODA)

- SuperCluster

- Implémentation des HugesPages dans le cadre de grosse mémoire Oracle

- Stabilisation des plans d'exécutions

- Virtualisation OracleVM/Ldom(Sun-Solaris)/dlpar(Aix)



Mes compétences :

SAP

Dataguard

Oracle RAC

Siebel

Tuning SQL

Exadata

Oracle

SQL

Oracle PL/SQL

Sun Solaris

Oracle 8i

Linux

Audit

SAP LE

Linux Red Hat

AIX UNIX

WebLogic Enterprise Application Server

SAP CRM

Oracle 9i

Oracle 10G

Microsoft SQL*Loader

Microsoft SQL Server

Java

HP-UX

Customer Relationship Management

Consolidations

PostgreSQL

PVCS

Oracle Recovery Manager

Oracle Applications

Oracle 8

Oracle 7

OCR

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

EMBARCADERO

Développement SQL

C Programming Language

la supervision

WAP

Veritas File System

Veritas Cluster

UNIX

TOAD

SHELL MS

SAP Netweaver > SAP BW

SAP ABAP

SAN

Personal Home Page

PeopleSoft

Oracle Toad

Oracle Pro-C

Oracle Enterprise Manager

Oracle Data Guard

Oracle 6i

MySQL

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft DOS

Linux AS 2.1

Informatica

Front Office

Formation Administration

Ethernet

Enterprise Manager Grid

Back Office

Active Server Pages