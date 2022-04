Yali N'DIAYE

Je couvre les marchés de taux d'intérêt et la macroéconomie et rédige en anglais depuis 1998, avec une spécialisation actuelle sur la gestion d'actifs obligataires, les agences de notation et certains aspects de la réforme de la réglementation financière américaine.



Je dirige également la rubrique "Portfolios" consacrée aux stratégies de gestion de portefeuilles d'actifs obligataires.



J'ai également couvert les réunions du G7, du FMI, Ecofin et les évolutions budgétaires et monétaires en France.



Enfin, j'ai également consacré une partie de ma carrière journalistique à l'analyse des indicateurs économiques en France, puis aux Etats-Unis.



Mes compétences :

Communication

communication financière

Investment

Presse

Rédaction

Writer