Yamina ASLOUDJ

A 24 ans, me voilà lancée dans l'univers de la vente dans une entreprise reconnue et quelle entreprise : mon école...!!!!



A 30 ans, on m'offre l'opportunité de relever de nouveaux défis, une toute nouvelle filière s'ouvre à moi.J'évolue dans différents services où je découvre le Management d'équipe, le partage des différents savoirs, le conseil et la satisfaction client : réussir et gagner ensemble...!!!!



Aujourd'hui j'ai 42 ans, une belle page se tourne mais mon envie est toujours intacte : des équipes,des clients et le goût de réussir....!!!!



2015 mon projet professionnel : des équipes, des clients, l'appartenance à une entreprise innovante. Mon envie : continuer à découvrir mon secteur d'activité "le commerce de proximité", un marché passionnant pour une marque innovante!



Mes compétences :

Management

Commercial

Relation client

Centre d'appel

Magasins de prêt à porter