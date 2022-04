Yamina BELLAHCENE

Dynamique, entreprenante, optimiste et volontaire, voici ce qui me caractérise le plus.

Le bâtiment et l'environnement sont des passions pour lesquelles je dédie ma carrière professionnelle.

Je suis engagée dans une dynamique d'amélioration continue car je suis persuadée que notre secteur est le moteur d'une société active et viable.

Des efforts restent à faire, de nombreux défis nous attendent... Je suis extrêmement motivée pour faire partie de cette dynamique et être un moteur d'action du secteur.



Mes compétences :

Qualité

AMOE

Management

Gestion de l'eau

Gestion des déchets

Chantier à faibles nuisances

AMO HQE

Bâtiment