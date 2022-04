Yamina KHORSI

Bonjour à tous



Tout d'abord j'ai effectuer pendant trois ans une formation de secrétaire sténodactylographe au L.E.P Hélène Boucher sur Tremblay-en-France.

Puis effectuer des missions intérimaire afin de perfectionner mon métier de secrétaire et de m'adapter aux différente tâches et secteurs d'activités professionnelles dans le secteur tertiaire (banque, assurance,maison d'édition,EDG-GDF, etc..°

Puis aimant la communication je me suis diriger vers les magasins BUT et Conforama ou j’exerçais les métiers de vendeuse, d’hôtesse standardiste, et secrétaire d'achat et réceptionniste de marchandises.

Puis Groupe Identicar depuis 1994 :)

J'aspire à poursuivre et à développer mes missions en souhaitant évoluer et à apporter à chacun des services ma collaboration tant bien qu expertise en litiges et poursuivre mon poste en ma qualité de Membre Titulaire de notre Comité d'Entreprise afin de donner vie à notre Groupe.

La communication est l'une de ma principale qualité pour un travail sérieux et enrichissant avec mes collaborateurs.



Mes compétences :

Litige