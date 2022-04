Voici mon CV, qui sera prochainement en ligne, pour plus de concret:

http://www.crossfire.ovh.org/Curriculum_Vitae_de_Yan_Lagadec.pdf



Après un parcours de technico-commercial, plutôt centré sur la polyvalence, je cherche alors à me spécialiser vers un métier aux fonctions transversales, qui allie management, gestion, commerce et stratégie, celui où le développement commercial, et où une structure de service et des moyens sont présents; structure où je suis persuadé que ma polyvalence et mon expertise seront des atouts.



Pour moi le secteur bancaire semble idéal, entre mon expertise dans le domaine et les possibilités offertes par celui-ci. Je reste tout de même ouvert à tous secteurs d'activités, où confiance, évolutions et responsabilités permettent un véritable partenariat avec l'entreprise.



Considéré comme marketer novice à mon départ, je préfére acquérir mes propres expériences professionnelles pour mieux en appréhender les différents tenants et aboutissants. Je suis un homme sur-motivé et dynamique, à la mobilité nationale voire internationale, qui s'investit et espère pouvoir mettre à disposition ses compétentes et ambitions, au profit peut-être de votre structure.



Mes compétences :

Management

Marketing

Finance

Assurance

Communication

Vente

E-commerce

Gestion