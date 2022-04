Après avoir effectué plusieurs missions humanitaires avec MEDECINS SANS FRONTIERES pendant trois ans puis obtenu un MASTER en Logistique Industrielle et Commerciale, je suis depuis janvier 2000 à Air France Industries ou j'ai occupé successivement 4 postes:

- Ingenieur Methodes Logistiques (reengineering de process réception, certification ISO, élaboration de cursus et modules de formation logistique)

- Responsable Logistique Projet Modification A310 pour le roi d'Espagne (management d'une équipe de 10 personnes)

- Responsable Logistique d'une unite de production pour la réparation et la maintenance d'équipements aéronautiques (management d'une équipe de 15 personnes)

- depuis septembre 2006 j'ai été successivement responsable de deux activités de réparations et d'entretiens d'équipements aéronautiques (120 personnes)d'abord à Orly puis maintenant à Roissy.



Certificat Green Belt 6 sigma / Formation chez GE aux Etas-Unis