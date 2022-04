Yanao SALSA

Formé par les plus grands noms de la salsa cubaine en France (Karem et Gissel Ortiz ,Elegua, Alex Salserito, David Fagour, Yordani Lozano, Guillermo Valdes…), musicien depuis plus de 10 ans, Yann est tombé amoureux des danses et de la culture cubaine.



En bachata, Yann développe un subtil mélange entre la bachata traditionnelle et la bachata moderna, toujours à la recherche du plaisir de la danse et de la sensualité.