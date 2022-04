Yanis AIMETTI

A l’issue d'une formation en commerce & marketing (Groupe ESC Rouen), j’ai effectué un Mastère Spécialisé en Management et Marketing à AUDENCIA Nantes, où j’ai rédigé un mémoire sur l’implication du sport dans le management d’entreprise ;

En 2002, j’ai participé à la création de Wellness Programing, spécialisée dans l’installation et la gestion d’espaces forme au sein de grandes entreprises soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs (ex: Lilly France).

J'ai intégré Technogym en 2005, fabricant d'équipements de cardio-training/musculation et fournisseur de solutions pour le Wellness! Leader européen du secteur, l'entreprise se développe sur différents segments: clubs fitness, clubs de sport professionnel, corporate, hôtels & spas, médecine/rééducation, associations, Education, secteur public, militaire; et depuis quelques années les Particuliers.



Mes compétences :

Développement