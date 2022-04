Titulaire d'un Master d'Ecole de Commerce depuis Mars 2012, j'ai plus de 5 ans d'expérience en contrôle de Gestion sur des activités de Budgeting, Forecasting et de reporting entre autres au sein de multinationales telles que PSA Peugeot Citroën, le groupe Saint-Gobain et actuellement Jaguar Land Rover.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez une quelconque question ou avez besoin de plus amples informations sur mon profil.



Meilleures salutations,



Yann AVOGNIKO



Mes compétences :

Reporting

Contrôle budgétaire

Business objects

Hypérion Essbase

Analyse financière de l'entreprise

Hyperion Financial Management

Budgétisation

Microsoft Office

SAP CO/PA (Profitability Analysis)

Microsoft Excel