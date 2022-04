Yann Batailhou

Ecologue

3, Chemin du Coteau

41360 Lunay

06 87 03 09 59

yannbatailhou@hotmail.com

www.yann-batailhou.com

- Expertises, Gestion et Protection des Paysages, des Ecosystèmes, de la Biodiversité et des Ressources Naturelles;

- Sensibilisation et Formation des Citoyens à la Préservation de l'Environnement Naturel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travaux gestion conservatoire

Animations, Formations, Ateliers

Génie écologique

Création supports pédagogiques

Expertises écologiques

Recherche de financement

Outils informatiques