Yann BEGOT

Après avoir occupé un poste de Tuyauteur en CDD pour Fives Nordon à Flamanville EPR, jusqu'au 12/02/2016.

Je souhaiterai vivement intégrer une équipe en qualité de technicien chef d'équipe où chef d'atelier en tuyauterie.

Mon expérience de trente deux ans, mes qualifications de soudeur, de dessinateur en tuyauterie nucléaire, ainsi que les postes de chef de chantier, où de chef d'atelier, me permettent une totale autonomie.

Je sais lire les plans d'ensemble , les PID ou les schémas de principe, les isométries. et prendre des côtes sur site, exploiter un cahier des charges, respecter et faire respecter les consignes de sécurité.

Mon travail contribue rationnellement à mon équilibre de vie. Je recherche l'opportunité d'intégrer une entreprise à laquelle je pourrais offrir toutes mes compétences acquises pendants toutes ses années et encadrer des équipes de tuyauteurs et de soudeurs.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Gaz Pétrole Agroalimentaire

Nucléaire Navale

Traitement de textes, tableur sur Excel, titulaire