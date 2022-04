Tuyauteur ex chef d'atelier pour PPS Saumur et chef de chantier pour ADF Le Havre.

La vie a fait que je suis tuyauteur a EPR Flamanville.

Comme tuyauteur je m'ennuie et j'ai l'impression de perdre mon temps.

Discret mais efficace cherche un poste évolutif .



Mes compétences :

TUYAUTEUR OHQ

Chef d'équipe, Chef de chantier, Chef d'atelier.