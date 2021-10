Fort d'une expérience de 10 ans dans le management, la gestion et le commerce, riche par la diversité des enseignes, des secteurs géographiques, et des profils rencontrés dans ces activités, je me lance aujourd'hui dans l'auto-entrepreneuriat comme agent commercial dans l'immobilier. Une activité me permettant de faire appel à mon sens du commerce et de la relation clientèle, ce en toute autonomie et indépendance.