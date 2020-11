Yann DUCHATEAU

Support Niveau 1, 2 et 3, Déploiement, Développement Installations, sur Applications InstallShield/DELPHI ,

Supervision de Systèmes SAS via TCP/IP (Procédures Métier Casino/Network Management Systems) :

• Déploiements, Dépannage Systèmes SGBD SQL/IP Via Connections VPN (Procédures Bally ®)

• Maintenance et installation Systèmes d’interfaçage Electroniques et Logiciels Monétique/Casino

• Développement d’extraction paramétrées SQL SGBD.

• Développement Smartcard Bootable sous CE Pour Système Embarqué Bally ®

• Mise en place d’un mécanisme d’ajouts d’éléments dans un réseau (Procédures, Développement, Formation).

• Configuration d’éléments :

° Connections Sécurisées VPN en Cisco, Juniper Networks, Open VPN, ou Securemote (Procédures Bally/Customer Specific)

° Maintenance Via WAN Serveurs SQL/Dédiés avec Reporting/Logging.

° Création de scripts d’installation Logicielle pour déploiement Serveur/Clients Windows.

° Création kit d’installation du logiciel Bally MCC Product line® via InstallShield.

° Mise en place de Procédures d’installation du produit Bally © à un ensemble d’équipements.

° Test, Validation, Bug Feedback, Deployment, Support Niveau 1, 2,3 (Trouble Shooting).

• Création Procédures Opérationnelles Stratégiques et Tactiques Formation Client (Réseau, Métier Casino)



Mes compétences :

Installation

Flash

SQL

SQL Server

HTML

DBA

SQLite