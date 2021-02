Yann LARTIGAUD

Solide expérience en intégration et production dans les secteurs des ressources humaines et des mutuelles. Compétences Multi OS (UNIX, Linux, Windows & MVS), administration système et base de données. Industrialisation d'applications.



Réactif, persévérant, bonne faculté d’adaptation.



Compétences :



- Architecture des systèmes informatiques

- Programmation linéaire, modulaire, tables, fichiers séquentiels (rupture, assortiment), fichiers d'édition

- Système IBM DOS/VSE, VM/CMS, MVS/TSO/Roscoe/Endevor, ISPF, JES2, JCL, COBOL II (réalisation de programmes)

- Système UNIX (IBM AIX), Linux (RH4 et 5)

- Oracle 10/11g, DL1/DB2 système de gestion de BDD (hiérarchique, réseau, relationnel), langage SQL

- Télétraitement fonctionnement de CICS, présentation d'une application, gestionnaire d'écran, réalisation d'application

- NATURAL/ADABAS environnement, instructions, réalisation de programmes

- Plate forme Windows 2000/ UNIX via Telnet, VNC, Active Directory

- JIRA, Subversion

- HR Access V5, Suite 7 (implémentation & configuration)

- Websphere Application Server (6.1), Tomcat



Mes compétences :

HP OpenView Console

Control-M 6.3

Informatica PowerCenter 9.1

SQL developper 2.1.1

Business Objects (BO XI)

SAS 9.2 administration

HR Access

E-temptation

Apache Directory Studio

Oracle 10/11g

Linux RedHat

UNIX

Jira

Control-M 8.0