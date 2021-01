Yann LE GREZAUSE

DIRECTEUR DE PROJET CONCEPTION ET REALISATION

ARCHITECTE HMONP - INGENIEUR A&M



STRATEGIE PROJETS ARCHITECTURAUX - PROCESS CLEF-EN-MAIN et PARTICIPATIFS

ERP - BUREAUX - ECOLES - ESPACES APPRENANTS - TIERS LIEUX - HABITATS

Valorisation des actifs immobiliers grâce à une Stratégie Architecturale basée sur l'ADN & lEcosystème client.



#école #académie #résidences #étudiants

#startup #conceptstore #tierslieux

#bureaux #coworking

#espaceapprenant

#habitats



Projets principaux conception, réalisation :

- Lycée La Salle 3000m2 (ERPs 2)

- Campus La Salle 1500m2 (ERP 1 -> 2)

- Ipag Extension (ERP 5)

- ICAM (concours réhabilitation du Campus Lille)

- POLE IIID - CATHO de Lille

- ENSAM Pars-Tech

- EXELIA la Rochelle

- EEMI - Palais Brongiard Paris

- Musée Quai Branly, (Réseaux fluides, Sanitaires, RIA, SPK, bassins...)

- Tour T2 la Défense, (CET et RIE)

- Habitat participatif, Rce étudiante

- Maison & Appartement



Allant des acteurs du projet, jusqu'à des utilisateurs spécifiques, l'usage & l'usager sont au centre du processus architectural.

Un projet fiable où les usagers-acteurs vivent, habitent et animent lieux de travail, d'étude, de vie, de détente.



Chaque programme résonne, requestionne la stratégie du projet.

Chaque concept & design architectural considère le projet comme média.

Les lieux devenant médias, les espaces, les murs portent alors la stratégie, le développement client.



ACCOMPAGNEMENT :

Projets clef en main

analyse préalable du (pré)programme selon l'ADN client.

Conseil stratégique (programme, aménagements)

Faisabilité & Valorisation des actifs immobiliers

Valorisation des espaces & visibilité architecturale

Optimisation programmatique, UX, UI

Ingénierie ERP & ADAP



Processus échelonné :

Faisabilité Conseil & Stratégie

Esquisse & Concepts architecturaux

Conception & Réalisation, Travaux



Valorisation dactifs immobiliers :

Réhabilitation

rénovation

optimisation

extension



Projets de conseil, stratégie et concepts architecturaux différencient :

- Ecoles / Universités : schéma directeur, Concept-architecturaux, transformation pour adéquation des espaces et sites pour les nouveaux usages, réhabilitation ADAP et ERP,

(entre autres clients : ESCP, ESTP, NEOMA, BSB, EPITA, EFREI ...)

- divers interventions en conception entreprises, Commerces, Équipements



Autres secteurs :

Traitement des Eaux entre autres clients :

- Yoplait le MANS,

- BEL,

- Lesaffre,

- Soufflet,

- Centrale Bugey,

- CIDEM / EDF,

- Sita...



Energies & dessalements :

- Melbourne Degrémont-Thies,

- Mairie Valdepeñas,

- Mairie Valverde,

- Mairie Arinaga,

- Ville de Las Palmas,

- CITIA...