Benoit PETIT

Juriste de droit public de formation, j'ai passé une année d'études à Aarhus au Danemark en droit international des affaires. Cette année m'a permis d'améliorer ma pratique de l'anglais.

J'ai obtenu par la suite en 2002 un master 2 "juristes européens" avec notamment une composante en droit européen des marchés publics.



Après un stage à la mairie de Bourges en marchés publics, j'ai obtenu un poste de chargé des marchés publics au Muséum National d'Histoire Naturelle puis à la Mairie de La Courneuve.

Depuis 2006, je suis juriste marchés publics à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (tous les marchés sauf domaine informatique).



Je suis également spécialisé en droit de la famille et des successions. Je me destine au notariat et vers la généalogie successorale, recherche d'héritiers, étant passionné par la généalogie.



Mes compétences :

juriste

droit public

Marchés publics

Généalogie

Achat

Achat public

Achats indirects