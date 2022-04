Yannael BILLARD

Directeur de projets, et fort de 10 ans d'expérience, Yannaël garantit l’optimisation du triptyque qualité-coûts-délais des projets de conseil, avec une attention constante portée à la satisfaction des clients d’ENEA. Yannaël est également en charge de la relation client pendant et après les projets, et de la relation commerciale auprès de quelques grands comptes.



Après une première expérience de 3 ans dans le conseil en énergie, Yannaël a rejoint ENEA à sa création, en 2007, puis en est devenu associé en 2012.

Yannaël a notamment dirigé et contribué à des prestations de financement de l'efficacité énergétique dans l'industrie ; définition et déploiement de programmes d’efficacité énergétique (management de l'énergie, audits énergétiques) ; mise en place de solutions logicielles de management de la performance énergétique et environnementale alignées sur l'ISO 50001 et 14001 ; due diligences techniques, études de marché, études de positionnement, ou encore évaluations de maturité et risques, sur des technologies innovantes ayant trait à la transition énergétique.

Au cours de ses missions au sein d’ENEA Consulting, Yannaël a travaillé pour des énergéticiens, des grands consommateurs d’énergie, des ingénieries, des développeurs de technologies innovantes, des investisseurs, des institutionnels et des acteurs sociaux, en France, aux USA, en Indonésie et à Madagascar. Yannaël a ainsi accompagné des Directions de la Stratégie, des Directions Techniques, des centres de R&D, et des Directions du Développement Durable et Environnement.

Ses domaines de prédilection sont l’efficacité énergétique, l’innovation dans la transition énergétique (solaire, bioénergie) et l’oil&gas.



Principaux clients : ADEME, Aéroports de Paris, Air Liquide, Axens, Bel, Cetiat, CFAFG, COSIA, Dalkia, DCNS, EDF, GDF-Suez, GRDF, GRT gaz, IFP-EN, IFP Training, Ingerop, KIC InnoEnergy, Maurel&Prom, Neoen, RECORD, Veolia, TOTAL



