Yannick ANDRE

EXPERT "GO TO MARKET"

MARKETING & COMMUNICATION

GESTION de PROJETS

BUSINESS DEVELOPPEMENT

MANAGEMENT d'EQUIPE



Expert BtoC / BtoB, sur toutes les composantes du marketing stratégique et opérationnel, via une démarche "go to market" pragmatique, structurée et efficiente.

Mon approche est centrée sur les problématiques consommateurs (clients) / solutions produits, soutenue par une stratégie de marque créatrice de valeur.



Plusieurs expériences enrichissantes dentreprises et de marques à forte notoriété, de structures et de problématiques diverses, m'ont permis d'acquérir une vision étendue et maîtrisée des enjeux de la mise en marché à travers une stratégie marketing 360° et une démarche commerciale active.



Mes expertises et points forts :



-une capacité de réflexion stratégique et une vision globale des problématiques de lentreprise et des marchés, une analyse approfondie des différentes attentes consommateurs à travers lobservation et létude de l'offre, de l'environnement concurrentiel et des comportements d'achat.



-lexpérience du management et de la gestion de projet, une parfaite maîtrise des outils marketing internes et externes et de la collaboration avec de nombreux prestataires.



-la recherche et la mise en oeuvre des facteurs clés de succès, autour de 2 composantes essentielles: des outils de réflexion et d'analyse stratégiques, des leviers d'action opérationnels.



-du pragmatisme, de la créativité, de la méthode, mais aussi de lobservation et l'esprit de synthèse.



Mon objectif :

Offrir une envergure maximale à la stratégie marque / produits via une démarche "go to market" sécurisée et offensive.