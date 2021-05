Yannick BEUCHER, PMP

Program Manager PMP®, intensive experience in team management and project management through various positions in both R&D, Pre-sales and Post-sales activities



Directeur de Projets (PMP® certified), experimenté dans la gestion de projet et la gestion d'équipe sur des projets internationaux, aimant travailler sur des projets ambitieux. Sportif, esprit d'équipe, aisance dans la transmission de compétences et envie de nouveaux domaines d’expérience.



Compétences clefs :

- Gestion de projets : secteur industriel & logiciel, environnement multi-site/multi-culturel (inde, chine, roumaine, US, france), transfert d'activités

- Stratégie Produit/Investissement/Business Operations

- Gestion d’équipes internationales

- Gestion de sous-traitants

- Stratégie de prix logiciel

- expertise technique : nouvelles technologies, urbanisation de systèmes complexes , Gestion de la qualité à travers la promotion des processus et KPIs



Mes compétences :

PMP Certified

Solution de gestion reseau

Formation PMP-ACP (Agile Certified Practitioner)

Pilotage de projet

Gestion financiere d'équipe fonctionnelle & projet

Urbanisation de système & expertise technique

Gestion d’équipes internationales

« Machine Learning – Stanford University Online »

Product Management

Commercial Management

Knowledge Transfer

Pre sales

Capital Expenditures

Timecard management

Led operational financial analysis

Project Management

Subcontracting management

incremental development

IT deployment

Purchase Ledger

variable margin analysis

Cost Analysis

Cost Reduction

Forecasting

D Management

Post Sales

R&D

Team Management

intensive experience

Client/Server

Java

NMS

Alcatel

CORBA

SAP

Automatic Testing

SNMP

Core & Backbone Networks > Core Networks

C++

UML/OMT

Machine Learning