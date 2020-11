Fernand CHARREAU

F&C Coaching, c'est une offre d'accompagnement individuel, selon un processus de coaching professionnel, assuré par un coach certifié par l'État.



J’accompagne les dirigeants de TPE/PME, les compétiteurs et sportifs de haut-niveau, et les concertistes et musiciens professionnels dans la mise en œuvre de leurs stratégies de réussite pour atteindre leurs objectifs.

Je vous aide à booster votre performance et à vaincre votre sentiment d’isolement dans la pratique de votre discipline.



Vous avez la liberté de décider de votre propre changement, la liberté de décider de vous mettre en action.

Ensemble, dans une relation de confiance, définissons ce que vous souhaitez changer ou améliorer dans votre vie.

Mettons au jour vos talents et votre stratégie.

Renforcez votre confiance en votre capacité d’agir et atteignez votre objectif en toute autonomie.



Ethique, confidentialité, respect du client et professionnalisme sont au cœur de ma pratique.

Titulaire de la certification de « Coach Professionnel » reconnue par l'État (RNCP I – Master 2), et délivrée par Linkup Coaching, mon intervention s'inscrit dans le respect du code déontologique de l'EMCC France.



Vous êtes décidé(e), vous souhaitez en savoir plus avant d’aller plus loin (organisation et modalités des séances, tarifs, ...), n'hésitez pas à me contacter :



- email : fcharreau.coaching@gmail.com

- téléphone : +33 6 44 34 84 05



A très bientôt !

Fernand



Mes compétences :

TCO

Suppliers Management

Analyse de risque

Négociation de Contrat

Gestion d'équipe internationale (Europe, US, Chine

Éthique

Coaching de dirigeants

Préparation mentale

Coaching

Coaching professionnel

Coaching individuel

Intelligence Emotionnelle

Approche Systémique

Gestion du stress

Programmation Neuro Linguistique

Empathie

Analyse Transactionnelle

Ecoute