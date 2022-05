Pierre GARNIER

Après plus de 10 ans dans le décisionnel en milieu bancaire, tantôt fonctionnel, technique et manager au sein de la DSI, j'ai trouvé un nouvel épanouissement dans l'encadrement d'équipes en charge du Test Logiciel.

C'est un secteur où beaucoup de choses sont encore à construire ou diffuser, tant sur le plan des méthodes que sur celui des outils.

Comment éviter les tâches répétitives, tout en conservant réactivité et adaptabilité face à l'imprévu ? Comment traquer le bug ? Comment garantir l'infaillibilité ?

Peut-être une réponse : la culture de la fiabilité (Christian Morel)