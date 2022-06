Yannick BOULEAU

Directeur Supply Chain d'un groupe de 500 personnes dans l'agro-alimentaire depuis fin 2016.

Fonctionnement sur 3 sites principaux, flux import/export important.



Précédemment dans l'industrie automobile puis "off road", avec 15 années de logistique au sein d'unités de production de 250 à 350 personnes appartenant à des groupes européens ou américains.



Lors de ces différentes expériences, une forte implication dans les outils et projets de lean manufacturing.

Pilote sur le site lors d'un changement d'ERP fin 2015.



Lean

Logistique

Supply chain