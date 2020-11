Yannick LOBJOIT

30 ans d'expérience en Hôtellerie de Luxe, qui se caractérise par :



- Le management des équipes opérationnelles

- Le développement et la formation de mes collaborateurs

- La mise en place et le suivi d outils/procédures pour délivrer des prestations de qualité répondant aux standards de l hôtellerie haut de gamme

- Une forte implication dans la politique commerciale et une solide maitrise du Yield management

- Une expertise de l accueil client





Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau challenge afin de mettre à profit mon expertise et mes convictions.



Mes compétences :

Management

Stratégie

Qualité

Accueil

Dynamique

Formation

Hôtel

Hôtellerie

Luxe

Optimisation

Yield

Perfectionniste

Teamplayer