Yannick MARINOFF

Yannick capitalise aujourd’hui plus de vingt années d’expérience dans le domaine des Ressources Humaines et de la Paie. Son parcours professionnel lui a permis d’acquérir une maîtrise dans les divers domaines de la paie, tels que le développement de spécifiques, l’analyse technique et fonctionnelle, le suivi de projet, la formation. Au cours de ses différentes expériences, Yannick a participé à de nombreux projets RH Paie, en tant que développeur, analyste, consultant, chef de projet.

De formation technique, ses expériences successives dans le domaine RH-Paie lui ont permis de développer une véritable compétence fonctionnelle.

Chez PeopleSoft Yannick a su devenir un expert RH et Global Payroll en intervenant sucessivement chez Pfizer, Sin&Stes, Sécuritas, l’OCDE, la Société Générale, Essilor, l’UNEDIC, le crédit agricole SA, Deloitte, France Télécom, Orange, Hachette, Johnson&Johnson, BNP

De plus Yannick dispensait les cours Gobal Payroll, extension France chez PeopleSoft.



Mes compétences :

Ressources Humaines

PeopleSoft

Paie

Communication

Consultant

Gestion de projet

Oracle

Internet

Management

SIRH