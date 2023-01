"Nous sommes tous aujourd’hui en quête d’une bonne santé physique et morale.

Pour atteindre cet équilibre vital, 3 facteurs primordiaux sont à prendre en compte :



La Nutrition, l’Activité Physique et le Repos.



L’être humain étant économe par nature, mon objectif est de vous motiver et de vous guider vers cet équilibre corporel dont ces 3 éléments ont une part plus que pertinente dans la réussite de vos objectifs.



Du coaching sur mesure, mon expérience au service de votre santé."