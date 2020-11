Yannick ZINCK

Bonjour,

j ai 42ans est actuellement a la recherche activement une reprise d entreprise garage automobile en alsace

en mécanique automobile dans le bas Rhin .(CAP mécanique automobile )

Ayant déjà pratiquer des interventions sur auto ( changement huile vidange,filtres plaquette frein ... ).

Étant motivé : ponctuel,polyvalent,exigence de qualité ,minutieux,bricoleur .

J aimerais acquérir une qualifications et de l expérience dans ce domaine qui me passionne tant .

Étant aussi intéresser par une reprise d activité si expérience suffisante )A CONVENIR PLUS TARD.

Je suis ouvert au propositions sérieuses !

contactez moi au : yabaju@free.fr ou 0605421570 ( secteur bas rhin )laissez sms !



Mes compétences :

Adaptabilité

Sens du relationnel

Ponctuel , polyvalent ,sens des résponsabilités ,

bricoleur

Rigoureux d un travail de qualité !